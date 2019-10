Schwer verletzter Jugendlicher nach Unfall

Nr. 2399

Ein Jugendlicher musste gestern Abend nach einem Unfall in Kreuzberg stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit einem Ford gegen 20.15 Uhr die Adalbertstraße in Richtung Bethaniendamm und bog links in die Oranienstraße ab. Dabei erfasste er den 17-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad die Adalbertstraße in Richtung Kottbusser Tor befuhr. Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall Kopf- und Beinverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernommen.