Nr.2385

In der vergangen Nacht brannte in Rosenthal ein Auto. Gegen 0.20 Uhr bemerkte ein 46-jähriger Passant Flammen an dem in der Hauptstraße geparkten VW und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer. Der Wagen wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.