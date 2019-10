Auto überschlägt sich - Insassen flüchten vor Polizei

Nr.2383

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich heute früh in Friedrichshain ein Auto überschlagen. Gegen 4.45 Uhr wollten Polizisten im Wriezener Karree den Wagen eines Carsharing-Unternehmens, in dem eine Frau und ein Mann saßen, kontrollieren. Dazu traten die beiden Beamten an den Wagen heran. Plötzlich gab der Fahrer Gas und fuhr in Richtung der Straße Am Wriezener Bahnhof weg. Dabei konnte sich einer der Polizisten nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten. Als die Funkwagenbesatzung dem Mercedes folgen wollte, war dieser schon außer Sichtweite. Kurz darauf entdeckten die Polizisten das Auto in der Sackgasse der Straße An der Ostbahn. Es hatte einen Zaun durchbrochen, sich überschlagen und lag auf dem angrenzenden Grundstück auf dem Dach. Beide Insassen waren nicht mehr am Ort. Im Wagen entdeckten die Polizisten ein Handy und Drogen. Beides wurde zusammen mit dem Auto beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.