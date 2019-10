Überfall auf Geschäft

Nr. 2381

Gestern Abend überfiel ein Unbekannter ein Geschäft in Schöneberg. Aussagen zufolge betrat der Maskierte gegen 19.55 Uhr das Geschäft in der Ansbacher Straße, bedrohte eine 57-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Nachdem die Angestellte das Geld übergeben hatte, ergriff der Räuber die Flucht. Da die Mitarbeiterin unter dem Einfluss des Geschehenen stand, wurde sie am Ort von Sanitätern behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 ermittelt.