Pkw brennt aus

Nr. 2371

In Reinickendorf brannte in der vergangenen Nacht ein Pkw aus. Gegen 23.15 Uhr bemerkten Passanten in der Bürgerstraße einen brennenden BMW, der dort am Fahrbahnrand geparkt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der BMW brannte vollständig aus. Ein dahinter geparkter VW-Bus wurde durch die Hitzeeinwirkung im Frontbereich ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.