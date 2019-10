Brandstiftung an Kleintransporter

Nr. 2370

In Marzahn bemerkte gestern am späten Abend ein Zeuge Flammen in einem Transporter und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Zuerst eintreffende Kräfte des Polizeiabschnitts 62 fanden den Renault Traffic gegen 22.20 Uhr unverschlossen in der Eichhorster Straße vor und löschten Flammen an der Fahrertür. Durch die Einwirkungen von Hitze und Ruß wurde das Innere des Transporters beschädigt. Bei einem daneben geparkten baugleichen Fahrzeug desselben Logistikunternehmens stellten die Einsatzkräfte Fußmatten und Sitze fest, die mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit getränkt waren. Auch dieses Fahrzeug fanden die Beamten im unverschlossenen Zustand vor. Die weiteren Ermittlungen zu der versuchten und vollendeten Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.