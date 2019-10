Nr. 2366

In Mariendorf brannte heute früh ein VW Multivan. Anwohner hatten gegen 4.30 Uhr den in Flammen stehenden Wagen im Dardanellenweg entdeckt und Feuerwehr sowie Polizei verständigt. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, durch die auch ein weiteres Fahrzeug und ein Baum beschädigt wurden. Derzeit wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.