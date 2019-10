Junge Frau von Auto erfasst

Nr.2364

In der vergangenen Nacht ist in Prenzlauer Berg eine junge Frau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ermittlungen zufolge stieg die 19-Jährige gegen 2.50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Milastraße in der Schönhauser Allee aus einer Tram der Linie M1 und wurde dabei von einem Toyota erfasst. Mit diesem war ein 29-Jähriger rechts an der haltenden Straßenbahn vorbeigefahren und hatte die junge Frau ein paar Meter mitgeschleift. Die 19-Jährige erlitt Arm- und Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht, in der sie stationär aufgenommen wurde. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.