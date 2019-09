Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2349

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Motorradfahrer in Grunewald. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 35-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einem BMW auf der Koenigsallee in Richtung Taubertstraße unterwegs. An der Kreuzung Fontanestraße wollte sie nach links in die Fontanestraße abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden 57-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß zog sich der Znen-Fahrer schwere Bein- und Handverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die 35-Jährige blieb unverletzt.