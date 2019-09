Mann mit Schussverletzungen im Krankenhaus – mutmaßlicher Schütze festgenommen

Nr. 2346

Zeugen alarmierten gestern Abend die Polizei in die Invalidenstraße in Mitte, da sie dort gegen 21.15 Uhr Schüsse in einem Wohnhaus gehört hatten. Der 39-jährige Mieter einer Wohnung, in deren Umfeld die Schüsse gefallen sein sollen, wurde vernommen und vorläufig festgenommen. Eine verletzte Person war nicht am Ort. Später wurde jedoch ein 21-Jähriger mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die 8. Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, übernommen.