Verdacht eines Tötungsdeliktes

Nr. 2345

In Charlottenburg erlitten heute früh zwei Männer Schussverletzungen. Gegen 5.45 Uhr hörten Anwohner der Kantstraße mehrere Schüsse und alarmierten die Polizei. Die zum Ort gerufenen Einsatzkräfte stellten im Verlauf der Maßnahmen am Ort zwei 25-jährige Männer mit Schussverletzungen fest. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittlungen zu den bislang unklaren Hintergründen dauern an und werden von der 5. Mordkommission geführt.