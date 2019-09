Autos angezündet

Nr. 2342

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Lichtenberg mehrere Autos an. Gegen 3.50 Uhr bemerkten Zeugen mehrere brennende Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Rhinstraße und alarmierten die Berliner Feuerwehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Fahrzeuge direkt angezündet und fünf weitere Fahrzeuge durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche Autos, ein Alfa Romeo, vier Jeeps, ein Smart, ein Iveco, ein Fiat und ein wegen der starken Beschädigungen nicht mehr erkennbares Fahrzeug, stammen von einem Autohaus. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.