Nr. 2337

Am frühen Morgen wurden heute in Charlottenburg mehrere Sachbeschädigungen an Fensterscheiben festgestellt. Gegen 5 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienst in der Bismarckstraße Farbschmierereien und durch Pflastersteine eingeschlagene Fensterscheiben an zahlreichen Objekten, darunter die Deutsche Bank.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.