Geschlagen und mit Schusswaffe bedroht

Nr. 2331

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Lichtenberg von drei Unbekannten geschlagen und ein Zeuge mit einer Schusswaffe bedroht.

Gegen 22.15 Uhr sollen auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in der Herzbergstraße drei männliche Tatverdächtige mit einem schwarzen PKW vorgefahren sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg das Trio aus und fing unvermittelt Streit mit einem sich ebenfalls auf dem Gelände befindlichen 33-Jährigen an. Als der Fahrer des PKW begann, den Mann mit Fäusten zu schlagen, trat ein 31-jähriger Zeuge hinzu und versuchte den Streit zu schlichten. Daraufhin soll der Angreifer eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen, diese durchgeladen und den Zeugen unter Vorhalt der Waffe zum Verlassen des Ortes aufgefordert haben. Außerdem schlug der Angreifer mehrfach mit der Faust in Richtung des Zeugen und traf ihn am Hinterkopf. Der Zeuge entfernte sich daraufhin und rief die Polizei. Gleichzeitig konnte er sehen, wie das Trio den 33-Jährigen attackierte und sodann mit dem Auto flüchtete.

Der Angegriffene kam mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Zeuge klagte über leichte Schmerzen am Hinterkopf, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 6 übernommen.