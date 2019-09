Festnahme nach Motorraddiebstahl

Nr.2321

Heute früh nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 in Schöneberg einen mutmaßlichen Motorraddieb fest. Gegen 4.45 Uhr hörte ein Passant in der Wielandstraße einen lauten Knall, sah einen Transporter, vermutete einen Verkehrsunfall und rief die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte machten einen Transporter, einen Opel Vivaro, als möglichen Unfallverursacher in der Hauptstraße aus und stoppten das Fahrzeug. Beim Anhalten flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß in verschiedene Richtungen. Den 22-jährigen Fahrer nahmen die Polizisten nach kurzer Flucht in der Fregestraße fest, sein mutmaßlicher Komplize entkam. Einen möglichen Verkehrsunfall in der Umgebung konnten die Einsatzkräfte in der Umgebung nicht feststellen. Bei der Durchsuchung des Transporters fanden sie jedoch ein Motorrad. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Triumph kurz zuvor in der Wielandstraße gestohlen wurde. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 4 übergeben und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.