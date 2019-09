Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Nr. 2314

Gestern Nachmittag ist eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Mitte schwer verletzt worden. Gegen 19.20 Uhr überquerte die 40-Jährige bisherigen Erkenntnissen zufolge die Invalidenstraße in Höhe Hamburger Bahnhof und wurde von der von links kommenden Straßenbahn der Linie M8 erfasst. Sanitäter brachten die Fußgängerin mit Kopf- und Armverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 53-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernommen.