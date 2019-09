73-Jährige nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2308

Polizisten nahmen gestern Abend in Schöneberg eine 73 Jahre alte Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die Frau gegen 18.20 Uhr in ihrer Wohnung in der Elßholzstraße einen 44 Jährigen mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt. Der Schwerverletzte hatte sich noch in den Hausflur schleppen können, woraufhin Nachbarn die Polizei verständigt hatten. Die Frau wurde noch vor Ort festgenommen und für die weiterermittelnde Mordkommission eingeliefert. Der 44-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.