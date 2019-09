Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Nr. 2306

Rahnsdorf wurden gestern Abend bei einem Verkehrsunfall eine Frau und zwei Männer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 20.20 Uhr aus Richtung Erkner kommend die Fürstenwalder Allee und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf einen Smart auf, der hinter einem BVG-Bus der Linie 161 in Höhe des Grünheider Weges hielt. Durch den Aufprall wurde der Smart auf den rechten Nebenfahrbahnrand geschoben, stieß gegen einen Poller und kam dort zum Stehen. Der 52-jährige Smart-Fahrer und seine 75 Jahre alte Mutter als Beifahrerin wurden schwer an Kopf und Rumpf verletzt, ebenso der Mercedes-Fahrer. Die drei Verletzten wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. In dem Bus wurde niemand verletzt. Die Fürstenwalder Allee war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in Höhe der Unfallstelle bis 22 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.