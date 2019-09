Fußgängerin stürzt über E-Scooter – schwer verletzt

Nr. 2305

Gestern Abend erlitt eine Frau in Mitte schwere Verletzungen, als sie über einen E-Scooter stürzte. Die 75-Jährige stolperte gegen 21.15 Uhr beim Überqueren des Gehweges der Schumannstraße über einen dort liegenden E-Scooter und fiel auf die Straße. Aufgrund der schweren Verletzungen an den Armen musste sie durch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus zur stationären Behandlungen transportiert werden. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf.