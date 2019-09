Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nr.2299

Unbekannte beschädigten ein im Rohbau befindliches Wohnhaus in Wedding. Heute Morgen alarmierte ein Bauarbeiter die Polizei zur Genter Straße, nachdem er gegen 7.30 Uhr einen großen Schriftzug in schwarzer Sprühfarbe an der Fassade und einen erheblichen Wasserschaden in den Kellerräumen feststellte. Baumaschinen und Werkzeuge wurden durch eindringendes Wasser beschädigt. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.