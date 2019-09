In Hausflur überfallen

Nr.2295

Eine 32-Jährige wurde in der vergangenen Nacht in einem Hausflur in Prenzlauer Berg überfallen. Nach Angaben der Frau war sie gegen 23.50 Uhr in ihr Wohnhaus in der Greifswalder Straße zurückgekehrt. Im Hausflur sei dann plötzlich ein Unbekannter von hinten an sie herangetreten, habe sie gewürgt und ihr etwas gegen den Kopf gehalten. In englischer Sprache soll der Unbekannte sie aufgefordert haben ruhig zu sein und Geld auszuhändigen. Nachdem die Frau der Forderung nachgekommen war, flüchtete der Täter. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt und stand unter dem Eindruck des Geschehens. Die Ermittlungen dauern an.