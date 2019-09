Nr.2294

In Hellersdorf brannte in der vergangenen Nacht ein zwölf Jahre alter Mercedes vollständig aus. Anwohner hatten den in Flammen stehenden Wagen gegen 2.10 Uhr in der Mittenwalder Straße bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.