Betrunkener übergibt sich in Taxi und attackiert anschließend den Fahrer

Nr. 2291

Ein 42-Jähriger soll sich heute früh in Pankow zunächst in einem Taxi übergeben und anschließend den Taxifahrer attackiert haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es gegen 4.30 Uhr zu einem Streit zwischen dem Betrunkenem und dem 54 Jahre alten Taxifahrer gekommen, nachdem der Fahrer für die Reinigung seines Wagens einen geringen Betrag verlangt hatte. Als sich der 42-Jährige uneinsichtig zeigte, hatte der Droschkenkutscher die Fahrt an der Mühlenstraße Ecke Florastraße abgebrochen und war nach seinen Angaben daraufhin von dem Fahrgast mit einem Gehstock geschlagen worden. Auch wenig später eintreffende Polizeikräfte wurden Zeugen der körperlichen Attacken des 42-Jährigen. Auf die Vorwürfe angesprochen gab der Betrunkene fortwährend nur fremdenfeindliche Äußerungen von sich, streckte den rechten Arm in die Luft und sagte mehrfach „Heil Hitler“. Nachdem eine freiwillige Atemalkoholkontrolle einen Wert von rund 2 Promille ergeben hatte, nahmen die Polizisten den Mann mit in ein Polizeigewahrsam, wo ihm Blut abgenommen und er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm außerdem eine kleine Menge mutmaßlichen Betäubungsmittels und ein Messer. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Waffen- sowie das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an. Der 42-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Taxifahrer klagte über leichte Schmerzen und begibt sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung.