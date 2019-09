Diebstahl auf Baustelle - Festnahme

Nr.2287

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeibeamte einen mutmaßlichen Dieb in Charlottenburg vorläufig fest. Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei wegen verdächtiger Personen auf einer Baustelle in der Sophie-Charlotten-Straße alarmiert. Die Verdächtigen sollten gemäß Zeugen Gegenstände von dem Gelände in einen Transporter laden. Als die Funkwagenbesatzung am Ort eintraf, entdeckte sie das beschriebene Fahrzeug und trafen auf einen Mann, der vorläufig festgenommen wurde. Weitere Personen waren nicht mehr auf der Baustelle. Die Polizeikräfte entdeckten auf dem Gelände Dieselfässer, vor denen sich zwei Kraftstoffkanister befanden. In einem steckte ein Schlauch und aus einem Fass floss Diesel in den Kanister. Im Transporter entdeckten die Beamten einen weiteren leeren Kanister. Die Kanister wurden beschlagnahmt. Der Festgenommene im Alter von 24 Jahren wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und für die Kriminalpolizei der Direktion 2 eingeliefert.