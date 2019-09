Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr.2286

Schwer verletzt wurde eine Beifahrerin gestern Nachmittag bei einem Unfall in Adlershof. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 40-Jähriger gegen 16.15 Uhr mit einem BMW im Ernst-Ruska-Ufer in Richtung Köpenicker Straße unterwegs und bog nach links in die Wegedornstraße ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Honda zusammen, mit dem ein 41-Jähriger die Wegedornstraße in Richtung North-Willys-Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 35 Jahre alte Beifahrerin des BMW schwere Verletzungen. Sanitäter und ein Notarzt versorgten die Frau zunächst am Ort und brachten sie anschließend mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.