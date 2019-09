Fahrzeug auf die Seite gekippt - ein Leichtverletzter

Nr.2280

In der vergangenen Nacht wurde ein junger Mann bei einem Unfall in Tiergarten leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 29-Jähriger kurz nach 1 Uhr mit einem Geländewagen von der Yitzhak-Rabin-Straße links in die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor ab und verlor dabei aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen. In der Folge kippte der Mercedes auf die linke Seite und kam zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt der 19-jährige Beifahrer leichte Kopfverletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernommen.