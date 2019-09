Nr. 2255

Unbekannte beschädigten ein Fahrzeug einer Immobilienfirma in Neukölln. Heute Morgen alarmierte ein Mitarbeiter der Firma die Polizei zur Pflügerstraße, nachdem er die eingeschlagene Windschutzscheibe und die Schriftzüge in schwarzer Sprühfarbe an beiden Seiten des Opel bemerkte. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.