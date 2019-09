Radfahrerin gegen Autotür geprallt

Nr. 2253

Gegen eine geöffnete Autotür prallte heute früh eine Frau in Lankwitz. Kurz nach 8 Uhr parkte nach Zeugenaussagen eine 54-Jährige ihren Nissan am rechten Fahrbahnrad der Mozartstraße und öffnete die Fahrertür. In diesem Augenblick war die 56-jährige Radfahrerin auf der Mozartstraße in Richtung Corneliusstraße unterwegs, prallte gegen die geöffnete Tür und stürzte zu Boden. Durch den Zusammenstoß und den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf zu und wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weitere Ermittlung führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4.