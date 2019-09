Frau nach Wohnungsbrand verstorben

Nr. 2234

Nach einem Wohnungsbrand in der vergangenen Nacht in Moabit wurde eine leblose Frau aufgefunden. Anwohner meldeten den Brand in der sechsten Etage eines Wohnhauses in der Turmstraße gegen 1 Uhr. Noch während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die 46-jährige Wohnungsmieterin tot aufgefunden. Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen.