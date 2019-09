Tatverdächtiger nach sexueller Nötigung mit Bildern und Video gesucht

Mit Bildern und einem Video aus Überwachungskameras sucht die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen zu einer sexuellen Nötigung im Februar 2019. Der Gesuchte steht im Verdacht, am Sonntag, 24. Februar 2019, gegen 4.40 Uhr eine junge Frau in einem Hausflur eines Wohnhauses in Neukölln angegriffen und sexuell genötigt zu haben. Die Bilder und das Video entstanden am U-Bahnhof Leinestraße.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: