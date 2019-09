Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Nr.2218

Gestern Vormittag wurde eine verletzte Frau in Pankow gefunden. Gegen 11.40 Uhr wurde die 41-Jährige in einem Zelt in einer Grünanlage neben der Bahnstrecke in der Wilhelm-Kuhr-Straße entdeckt. Sie wies schwere Verletzungen auf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Derzeit unklar ist, wie es zu den Verletzungen kam. Die Ermittlungen führt zunächst die 3. Mordkommission.