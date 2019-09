Auto angezündet

Nr. 2216

Unbekannte zündeten heute früh ein Auto in Prenzlauer Berg an. Anwohner bemerkten den brennenden VW Polo gegen 4.10 Uhr in der Danziger Straße auf einem Hinterhof und alarmierten die Feuerwehr. Zwei neben dem angezündeten Wagen stehende VW gerieten ebenfalls in Brand und es entstand ein hoher Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu den zu einem Wohnungsunternehmen gehörenden beschädigten Fahrzeugen übernommen.