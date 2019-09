Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 2215

In der vergangenen Nacht ereignete sich ein Verkehrsunfall in Halensee. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 48-Jährige kurz nach 23 Uhr mit einem Opel auf dem Kurfürstendamm in Richtung Rathenauplatz unterwegs. An der Schwarzbacher Straße wendete sie und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Toyota eines 66-Jährigen zusammen. Dabei wurden der Toyota-Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 29 und 34 Jahren leicht verletzt. Sie kamen zu ambulanten Behandlungen in ein Krankenhaus. Die 48-Jährige erlitt einen Schock und kam ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallort blieb zwischen der Straße Storkwinkel und Schwarzbacher Straße in Fahrtrichtung Henriettenplatz bis Mitternacht gesperrt.