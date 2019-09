Mit Auto ins Gleisbett

Nr. 2200

Ein alkoholisierter Mann fuhr gestern Abend in Pankow mit seinem Auto in das Gleisbett der Straßenbahn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr er gegen 21.45 Uhr die Breite Straße, um in Richtung Damerowstraße weiter zu fahren. Er folgte jedoch den Straßenbahnschienen und landete im Stiftsweg im Gleisbett. An der dortigen Haltestelle kam er zum Stehen. Die angeforderte Berliner Feuerwehr musste den VW wieder zurück auf die Straße bringen. Beschädigungen entstanden nicht. Bei dem 37-jährigen Fahrer wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von 1,2 Promille ergab. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und in einem Gewahrsam eine Blutentnahme durchgeführt. Der Straßenbahnverkehr der Linie 50 war bis 22.45 Uhr unterbrochen.