Bundesweite Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben - Brummis im Blick“

Insbesondere Berufskraftfahrende sind einem hohen Zeit- und Kostendruck ausgesetzt. Zugleich tragen sie eine besondere Verantwortung für die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmenden, da in der Regel schwere Lasten oder eine Vielzahl von Personen befördert werden. Ziel der Kontrollen ist es, Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln und ungesicherten Ladungen sowie übermüdete Fahrerinnen und Fahrer rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sich tragische Verkehrsunfälle ereignen. Vor diesem Hintergrund sollen Fahrzeugführende mit Informationsmaterialien auch für die Gefahren des so genannten Sekundenschlafs und zur Einhaltung der geltenden Lenk- und Ruhezeiten sensibilisiert werden. An der Aktion beteiligen sich alle deutschen Länderpolizeien, der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, die Bundesanstalt für Güterverkehr und operative Kräfte der Zollbehörden. Auch der Taxenverkehr wird in die Kontrollen einbezogen. Die Fahrradstaffel der Polizei Berlin wird an diesem Tag in verstärktem Maße darauf achten, inwieweit gewerbliche Lieferfahrzeuge gegebenenfalls auf Radverkehrsanlagen geparkt sind und hiergegen bei Bedarf einschreiten.