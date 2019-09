Versuchtes Tötungsdelikt – Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2188

Angegriffen und mit dem Tode bedroht wurde gestern früh ein Mann in Marzahn. Nach bisherigen Erkenntnissen stritten sich kurz vor 7 Uhr morgens zwei Männer im Alter von 38 und 45 Jahren, auf einem Firmengelände an der Straße Zur Alten Börse. Dabei griff der 38-Jährige den Älteren mit einer Hiebwaffe an und bedrohte ihn mit dem Tode. Nur dem Eingreifen eines Zeugen ist es zu verdanken, dass der 45-Jährige durch den Angriff nicht schwer verletzt oder getötet wurde. Der Tatverdächtige flüchtete, nachdem weitere Zeugen hinzukamen. Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes konnten den 38-Jährigen später in dessen Wohnung festnehmen und in ein Gewahrsam bringen. Dort wurde er der 1. Mordkommission überstellt. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.