Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2155

Bei einem Unfall ist gestern Nachmittag in Rosenthal ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 82-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem Audi in der Uhlandstraße in Richtung Nordgrabenweg unterwegs und erfasste am Wilhelmsruher Damm den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 59-Jährige stürzte und erlitt Kopfverletzungen sowie Schürfwunden. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 82-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.