Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 2147

Gestern Nachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 65-jähriger BMW-Fahrer gegen 16.10 Uhr den Buschgrabenweg in Richtung Ludwigsfelder Straße befahren haben. An der Einmündung zur Ludwigsfelder Straße soll der Autofahrer dann die vorfahrtsberechtigte 82-jährige Radfahrerin übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß fiel die Frau über den Fahrradlenker und wurde mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.