Nr. 2142

Heute früh wurden in Hellersdorf Zigaretten beschlagnahmt. Gegen 4.15 Uhr überprüften Polizisten in der Peter-Huchel-Straße einen Pkw eines Vermittlungsdienstes zur Personenbeförderung. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, ergriffen zwei Männer die Flucht. Im Anschluss entdeckten die Polizisten in dem Wagen sieben Taschen mit rund 70.000 unverzollten Zigaretten. Die Taschen sollen den geflüchteten Männern gehören. Der 32-jährige Fahrer des Pkw wurde nach Personalienfeststellung entlassen. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten des Landeskriminalamtes Berlin und des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg.