Weitere beschädigte Firmenfahrzeuge

Friedrichshain-Kreuzberg/Mitte/Pankow

Nr. 2135

Unbekannte haben weitere Firmenfahrzeuge einer Wohnungsbaugesellschaft beschädigt. Gegen 6.30 Uhr stellten drei Mitarbeiter an denen von ihnen genutzten Transportern die Sachbeschädigungen fest. Die drei Fahrzeuge waren in der Bossestraße in Friedrichshain, in der Steegerstraße in Gesundbrunnen und in der Ernst-Fürstenberg-Straße in Prenzlauer Berg geparkt. Wie in den vorherigen Sachverhalten ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.