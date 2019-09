Nr. 2134

Wie bereits in Neukölln und in Fennpfuhl wurde heute früh auch in Alt-Hohenschönhausen festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht ein Fahrzeug eines Wohnungsunternehmens beschädigt hatten. Gegen 6.15 Uhr stellte der Nutzer des Transporters fest, dass die Seitenscheiben eingeschlagen und die Frontscheibe beschädigt worden waren. Auch in diesem Fall ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz.