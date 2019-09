Sachbeschädigungen an Firmenfahrzeugen

Nr. 2131

Heute früh wurden an zwei geparkten Transportern im Ortsteil Fennpfuhl Sachbeschädigungen festgestellt. Gegen 6 Uhr bemerkten die Nutzer der Firmenfahrzeuge die Beschädigungen, alarmierten die Polizei und erstatteten Strafanzeigen. Die beiden Transporter einer Hausverwaltung parkten in der Möllendorffstraße und in der Paul-Junius-Straße. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen, da eine politische Tatmotivation derzeit nicht ausgeschlossen werden kann.