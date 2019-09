Fahrzeuge beschädigt

Nr. 2130

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht in Neukölln zwei Fahrzeuge eines Wohnungsunternehmens. Gegen 2 Uhr hörte ein Anwohner ein lautes Knallen von der Steinbrockstraße. Anschließend sah er dort zwei Personen, die sich an den beiden Opel zu schaffen machten. Danach flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung Dammweg. Alarmierte Polizisten stellten an den beiden Autos zerschlagene Scheiben und platte Reifen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.