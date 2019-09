Zusammenstoß zwischen Rad und E-Scooter

Nr.2123

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte erlitt gestern Abend ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gemäß Zeugenaussagen soll der 27-Jährige gegen 21.40 Uhr bei Rot die Kreuzung Alte Schönhauser Straße / Neue Schönhauser Straße in Richtung Weinmeister Straße überquert haben und war dabei mit einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen, der von der Alte Schönhauser Straße nach links in die Münzstraße abgebogen war. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide, wobei der Rennradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Fahrer des E-Scooter blieb unverletzt.