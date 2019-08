Filiale einer Postbank überfallen

Nr. 2117

Unbekannte versuchten heute Nachmittag eine Filiale einer Postbank in Britz zu überfallen. Nach erstem Erkenntnisstand drangen gegen 14 Uhr drei mit Messern bewaffnete Unbekannte in die Filiale an der Gutschmidtstraße ein und forderten Geld. Hierbei wurde ein Mitarbeiter der Bankfiliale leicht verletzt. Die Räuber flüchteten anschließend ohne Beute. Derzeit sind Ermittler der Kriminalpolizei noch am Tatort, sichern Spuren und befragen Zeugen. Die Ermittlungen zum Ablauf der Tathandlung dauern an.