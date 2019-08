Verdacht der Brandstiftung

Nr. 2114

Gestern Nacht schreckte ein Feuer in Friedrichshain die Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf. Kurz vor Mitternacht alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Seumestraße die Feuerwehr, nachdem sie bemerkten, dass Flammen aus dem Müllraum des Hauses schlugen. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten die Flammen, woraufhin die Bewohner wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Diese hatten sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht und warteten zwischenzeitlich an der Einmündung Seume- Ecke Simplonstraße. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.