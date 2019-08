Nach Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen

Nr. 2084

Wegen Einbruchs müssen sich nun drei Männer verantworten, die gestern Abend in eine Wohnung in Steglitz eingestiegen sind. Kurz nach 18 Uhr hörte der 54-jährige Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Albrechtstraße ein Geräusch. Bei seiner Nachschau traf er auf einen Mann, der sich auf seinem Balkon befand. Zwei weitere Männer standen auf dem Hof. Alle drei flüchteten zunächst. An der Balkontür waren frische Einbruchspuren. Der Mieter nahm die Verfolgung auf und traf erneut auf das Trio, das sich an einem in der Templerzeile abgestellten Renault aufhielt. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 44 nahmen die drei Männer, alle 19 Jahre alt, fest und brachten sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurden sie entlassen und der Renault als Tatmittel beschlagnahmt.