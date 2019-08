Angriff auf Ladendetektiv – Zwei Festnahmen

Nr. 2074

Gestern Abend wurden eine Frau und ein Mann in Lichtenberg festgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es in einem Geschäft in der Frankfurter Allee zu einer Auseinandersetzung, nachdem der Ladendetektiv eine Frau und ihre drei Begleiter eines Diebstahls überführt hatte. Die 32-Jährige soll dem Ladendetektiv ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin auch die drei Männer den 23-Jährigen angegriffen haben sollen. Im weiteren Verlauf habe einer ihrer Begleiter dem Ladendetektiv einen Blumenkübel und ein weiterer eine Glasflasche über den Kopf geschlagen. Anschließend flüchteten die vier Personen zunächst. Der 23-Jährige wurde durch die Angriffe leicht verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 64 suchten den Nahbereich ab und konnten die 32-Jährige sowie einer ihrer Begleiter, 28 Jahre alt, festnehmen und in ein Polizeigewahrsam bringen. Die Ermittlungen zu den weiteren beiden Angreifern dauern an.