Nr. 2073

Gestern Abend brannte ein Auto in Fennpfuhl. Die Feuerwehr wurde gegen 21.50 Uhr in die Storkower Straße alarmiert und konnte den dort in Brand stehenden VW Touareg löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.