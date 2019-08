Einbrecher festgenommen

Nr. 2055

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte drei mutmaßliche Einbrecher in Adlershof fest. Gegen 1.30 Uhr nahm eine Zeugin Geräusche aus einem Restaurant in der Radickestraße wahr, sah einen Mann, der sich vor dem Gebäude verdächtig verhielt und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 65 nahmen drei Männer im Alter von 21, 23 und 25 Jahren fest, die sich zum Teil noch im Restaurant befanden. Das Trio kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei übergeben.